Путин: чем более дальнобойные системы поступят ВСУ, тем дальше Россия отодвинет эту угрозу

Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ, заявил российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.