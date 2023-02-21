Путин огласит послание Федеральному собранию
- 21 апреля 2021 года. Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
- © Михаил Клементьев
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21 февраля 2023
В ходе выступления в 2021 году Путин также отметил успех российских учёных, разработавших три вакцины от COVID-19. Кроме того, глава государства рассказал о программах по поддержке населения и бизнеса, а также о мерах по оказанию помощи субъектам РФ.
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Предыдущее послание президента Федеральному собранию состоялось 21 апреля 2021 года. Глава государства дал поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.
Также Путин поставил перед правительством задачу к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития России.
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Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую ежегодному посланию президента России Федеральному собранию.