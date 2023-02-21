Путин огласит послание Федеральному собранию

Владимир Путин во вторник, 21 февраля, огласит ежегодное послание Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства выскажется о развитии страны, даст оценку специальной военной операции на Украине и уделит внимание международной обстановке.

21 апреля 2021 года. Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

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