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Путин огласит послание Федеральному собранию

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Сергей Гусаров
Владимир Путин во вторник, 21 февраля, огласит ежегодное послание Федеральному собранию. Ожидается, что глава государства выскажется о развитии страны, даст оценку специальной военной операции на Украине и уделит внимание международной обстановке.
Путин огласит послание Федеральному собранию
  • 21 апреля 2021 года. Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
  • © Михаил Клементьев
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  • 21 февраля 2023

    В ходе выступления в 2021 году Путин также отметил успех российских учёных, разработавших три вакцины от COVID-19. Кроме того, глава государства рассказал о программах по поддержке населения и бизнеса, а также о мерах по оказанию помощи субъектам РФ.

  • Предыдущее послание президента Федеральному собранию состоялось 21 апреля 2021 года. Глава государства дал поручения в сфере демографии, поддержки семей, повышения доходов граждан, борьбы с бедностью, создания рабочих мест и улучшения предпринимательской среды.

    Также Путин поставил перед правительством задачу к июлю подготовить новые меры по выполнению национальных целей стратегического развития России.

  • Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую ежегодному посланию президента России Федеральному собранию.

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