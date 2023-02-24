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Нуланд: США не ищут конфликта с Россией, только хотят её ухода с Украины

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Соединённые Штаты Америки не ищут конфликта с Россией, Вашингтон только хочет добиться от Москвы ухода с Украины.

Об этом заявила ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мой президент (США Джо Байден. — RT) говорил очень ясно: мы не ищем конфликта с Россией. Мы хотим, чтобы Россия ушла с Украины», — ответила Нуланд на вопрос, допускает ли она начало третьей мировой войны.

Ранее Нуланд сообщила, что США готовы уже завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США скептически относятся к предлагаемому Китаем плану мирного урегулирования на Украине.

По его словам, Вашингтон не верит, что инициатива Пекина способна сыграть конструктивную роль.

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