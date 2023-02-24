Узнать больше

В Госдепе США заявили, что скептически относятся к предлагаемому Китаем плану по Украине

Короткая ссылка
США уже скептически относятся к предлагаемому Китаем плану мирного урегулирования на Украине, Вашингтон не верит, что инициатива Пекина способна сыграть конструктивную роль.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается сообщений о предлагаемом Китаем плане мирного урегулирования — у нас есть основания для скепсиса», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Китай вскоре намерен выпустить документ по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США хотят ознакомиться с планом Китая по урегулированию кризиса на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить