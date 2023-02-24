В Госдепе США заявили, что скептически относятся к предлагаемому Китаем плану по Украине

США уже скептически относятся к предлагаемому Китаем плану мирного урегулирования на Украине, Вашингтон не верит, что инициатива Пекина способна сыграть конструктивную роль.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается сообщений о предлагаемом Китаем плане мирного урегулирования — у нас есть основания для скепсиса», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Китай вскоре намерен выпустить документ по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США хотят ознакомиться с планом Китая по урегулированию кризиса на Украине.