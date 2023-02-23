Нуланд: США намерены ознакомиться с планом КНР по урегулированию на Украине
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«Прежде всего, по мирному плану Китая. Мы ждём, чтобы посмотреть, что китайская сторона водрузит на стол», — приводит ТАСС слова Нуланд в интервью газете The Washington Post.
Она отметила, что об этом, предположительно, будет объявлено 24 февраля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, то это приведёт к последствиям.