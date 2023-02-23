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Лукашенко: игнорирование позиции Китая по Украине приведёт к последствиям

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Если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, то это приведёт к последствиям. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: игнорирование позиции Китая по Украине приведёт к последствиям
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

По информации Лукашенко, глава КНР Си Цзиньпин выступит с заявлением по Украине 23 или 24 февраля.

«И если это послание, которое прозвучит из уст лидера Китая, не будет услышано теми, кому оно будет адресовано, это тоже будет иметь серьёзные последствия», — сказал белорусский президент, слова которого приводит БЕЛТА.

Он посоветовал тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьёз и сделать определённые шаги.

«Это будет серьёзный голос во имя мира в этом регионе», — подчеркнул глава государства.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И ранее заявил, что КНР продолжает придерживаться объективной позиции по украинскому вопросу.

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