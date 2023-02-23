Узнать больше

Китай представит документ по политическому урегулированию украинского кризиса

Короткая ссылка
Китай скоро выпустит документ по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.
Китай представит документ по политическому урегулированию украинского кризиса
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

«Китай вскоре представит документ с позициями по политическому урегулированию украинского кризиса. Мы представляем его с целью продолжить играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса и достичь мира», — цитирует дипломата ТАСС.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США хотят ознакомиться с планом Китая по урегулированию кризиса на Украине.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, то это приведёт к последствиям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить