Китай представит документ по политическому урегулированию украинского кризиса
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Об этом он сказал на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.
«Китай вскоре представит документ с позициями по политическому урегулированию украинского кризиса. Мы представляем его с целью продолжить играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса и достичь мира», — цитирует дипломата ТАСС.
Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США хотят ознакомиться с планом Китая по урегулированию кризиса на Украине.
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, то это приведёт к последствиям.