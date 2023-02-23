Китай представит документ по политическому урегулированию украинского кризиса

Китай скоро выпустит документ по политическому урегулированию украинского кризиса, заявил зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.

Об этом он сказал на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

«Китай вскоре представит документ с позициями по политическому урегулированию украинского кризиса. Мы представляем его с целью продолжить играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса и достичь мира», — цитирует дипломата ТАСС.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США хотят ознакомиться с планом Китая по урегулированию кризиса на Украине.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, если позиция Китая по конфликту на Украине не будет услышана, то это приведёт к последствиям.