Нуланд заявила, что США готовы уже завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ

США готовы уже завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ, заявила ТАСС замгоссекретаря Виктория Нуланд.

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — сказала дипломат.

Президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что по вопросу приостановки участия России в ДСНВ можно найти решение.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.