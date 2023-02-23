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Нуланд заявила, что США готовы уже завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ

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США готовы уже завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ, заявила ТАСС замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Нуланд заявила, что США готовы уже завтра начать переговоры с Россией по вопросам ДСНВ
  • AP
  • © Susan Walsh

«Мы готовы начать делать это завтра, если к этому готова Российская Федерация. Мы также готовы разрешить инспекции», — сказала дипломат.

Президент США Джо Байден ранее выразил уверенность, что по вопросу приостановки участия России в ДСНВ можно найти решение.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.

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