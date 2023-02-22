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Ульянов не исключил возвращение России к ДСНВ, если США примут меры по деэскалации

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил возвращение Москвы к ДСНВ в случае, если США предпримут шаги по деэскалации.
Ульянов не исключил возвращение России к ДСНВ, если США примут меры по деэскалации
  • Gettyimages.ru

«Приостановление не означает выход. Ситуацию можно «обратить вспять», если США проявят политическую волю и предпримут честные усилия по всеобщей деэскалации и созданию условий для возобновления всеобъемлющего действия ДСНВ», — написал он в Telegram.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

По словам журналиста телеканала CBS из пресс-пула Белого дома Эда О'Кифи, американский лидер Джо Байден назвал решение России приостановить участие в ДСНВ ошибкой.

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