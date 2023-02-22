Журналист О'Кифи: Байден назвал решение России приостановить участие в ДСНВ ошибкой
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«На вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-III — это «большая ошибка», — приводит РИА Новости слова О'Кифи в Twitter.
21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.