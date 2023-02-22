Песков заявил, что возвращение России к участию в ДСНВ будет зависеть от позиции Запада

Вероятный возврат России к ДСНВ зависит от позиции Запада. Если западные страны начнут принимать во внимание озабоченности Москвы, то ситуация изменится.

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все будет зависеть от позиции Запада. Путин же чётко обозначил то, что нас беспокоит», — отметил он.

Представитель Кремля отметил, что первая реакция Запада на приостановку участия России в ДСНВ не даёт повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам.

Для России важно сохранять терпеливый подход в ожидании того, как оппоненты «созреют для нормального диалога», заключил он.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

Госдума уже приняла законопроект президента.