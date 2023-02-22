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Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

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Госдума приняла законопроект президента России Владимира Путина о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Проектом федерального закона предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора... о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ. По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.

Позднее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подтвердил информацию, что Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ вслед за Госдумой 22 февраля.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

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