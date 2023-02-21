Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв подтвердил информацию, что Совфед рассмотрит закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сенатор ответил утвердительно на соответствующий вопрос.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ. По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин допустил, что Совфед может вслед за Госдумой рассмотреть закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.