Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Совфед может вслед за Госдумой рассмотреть закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля.

«Если получим из Думы, конечно, это будет рассмотрено. У нас завтра запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание. Тут определённая оперативность должна быть в решении. Мы к этой оперативности готовы», — цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ.

По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.