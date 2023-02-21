Совфед может вслед за Госдумой рассмотреть закон о приостановке участия России в ДСНВ
- РИА Новости
«Если получим из Думы, конечно, это будет рассмотрено. У нас завтра запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание. Тут определённая оперативность должна быть в решении. Мы к этой оперативности готовы», — цитирует его ТАСС.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ.
По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.