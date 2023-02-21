Узнать больше

Совфед может вслед за Госдумой рассмотреть закон о приостановке участия России в ДСНВ

Короткая ссылка
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Совфед может вслед за Госдумой рассмотреть закон о приостановке участия России в ДСНВ 22 февраля.
Совфед может вслед за Госдумой рассмотреть закон о приостановке участия России в ДСНВ
  • РИА Новости

«Если получим из Думы, конечно, это будет рассмотрено. У нас завтра запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание. Тут определённая оперативность должна быть в решении. Мы к этой оперативности готовы», — цитирует его ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект о приостановке участия в ДСНВ.

По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить