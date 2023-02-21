Путин внёс в Госдуму проект о приостановке участия России в ДСНВ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент России внёс в Государственную думу проект Федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — сказал Володин.
По его словам, соответствующий документ депутаты Госдумы рассмотрят 22 февраля.
21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.