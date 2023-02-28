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Госдеп: контакты руководства КНР с Россией не уравновешены из поездками в Киев

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США выражают беспокойство насчёт мирного плана КНР по Украине, так как контакты китайской стороны с Россией не уравновешены похожим взаимодействием с Киевом, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Повод беспокоиться нам даёт то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня... при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.

Он отметил, что это может говорить о несерьёзности мирного плана, предложенного КНР.

Дипломат призвал Пекин оказать влияние на Москву для её побуждения к выполнению первого принципа плана, который  говорит об уважении к суверенитету и территориальной целостности стран.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План, состоящий из 12 пунктов, содержит призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.

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