Госдеп: контакты руководства КНР с Россией не уравновешены из поездками в Киев
«Повод беспокоиться нам даёт то, что Китай взаимодействует с Россией, в том числе в формате визитов высокого уровня... при отсутствии симметричного взаимодействия с Украиной», — приводит РИА Новости слова Прайса на брифинге.
Он отметил, что это может говорить о несерьёзности мирного плана, предложенного КНР.
Дипломат призвал Пекин оказать влияние на Москву для её побуждения к выполнению первого принципа плана, который говорит об уважении к суверенитету и территориальной целостности стран.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План, состоящий из 12 пунктов, содержит призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.