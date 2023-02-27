Орбан заявил о поддержке плана Китая по Украине
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Он подчеркнул необходимость прекращения огня и начала мирных переговоров.
«Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его», — цитирует Орбана РИА Новости.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План, состоящий из 12 пунктов, содержит призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.