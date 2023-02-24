Зеленский заявил, что не считает предложения КНР по урегулированию мирным планом
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счёт», — приводит РИА Новости слова Зеленского на пресс-конференции.
Он отметил, что считает сам факт обсуждения украинского конфликта Китаем положительным изменением.
Украинский лидер добавил, что в некоторых пунктах позиция КНР схожа с позицией Украины.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.