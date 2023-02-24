Зеленский заявил, что не считает предложения КНР по урегулированию мирным планом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию являются не мирным планом, а размышлениями Пекина.

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счёт», — приводит РИА Новости слова Зеленского на пресс-конференции.

Он отметил, что считает сам факт обсуждения украинского конфликта Китаем положительным изменением.

Украинский лидер добавил, что в некоторых пунктах позиция КНР схожа с позицией Украины.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.