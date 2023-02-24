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МИД: Россия ценит стремление КНР внести вклад в урегулирование украинского кризиса

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Россия высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия ценит стремление КНР внести вклад в урегулирование украинского кризиса
  • РИА Новости

«Мы высоко ценим искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами», — говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что Москва как и Пекин выступает против ограничительных мер, которые не санкционированы СБ ООН.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

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