В офисе Зеленского подвергли критике мирный план КНР по Украине
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«Мирный план, предусматривающий только «прекращение огня» и, как следствие, новую линию разделения… — это не о мире», — приводит ТАСС слова Подоляка в Twitter.
Он напомнил, что позиция Киева состоит в возврате к границам Украины 1991 года.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.