В офисе Зеленского подвергли критике мирный план КНР по Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план КНР по урегулированию украинского конфликта не ведёт к миру.

«Мирный план, предусматривающий только «прекращение огня» и, как следствие, новую линию разделения… — это не о мире», — приводит ТАСС слова Подоляка в Twitter.

Он напомнил, что позиция Киева состоит в возврате к границам Украины 1991 года.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.