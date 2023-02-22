Глава украинской разведки Буданов призвал создать зону безопасности на границе с Россией

Начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине нужно создать зону безопасности по границам с Россией от 1991 года.

«Мы должны создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы. Каким образом этого добиться — есть много вариантов», — сказал Буданов в интервью Forbes.ua, отвечая на вопрос, будут ли украинские войска идти дальше, если выйдут на границы с Россией от 1991 года.

По его словам, ширина зоны может быть от 40 до 100 км.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение к границам 1991 года является единственным способом завершения украинского конфликта.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, в свою очередь, отметил, что Украина больше не будет существовать в границах 1991 года. По его словам, после капитуляции властей Украины оставшиеся украинские территории возьмут в оборот страны НАТО. На оставшихся территориях будут предприняты попытки создания враждебного России анклава.