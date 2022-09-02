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Глава Крыма Аксёнов: Украина перестанет существовать в границах 1991 года

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Украина больше не будет существовать в границах 1991 года, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Украина в тех границах, в которых она была на 1991 год, больше существовать не будет», — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Миллет».

По его словам, после капитуляции властей Украины оставшиеся украинские территории возьмут в оборот страны НАТО.

На оставшихся территориях будут предприняты попытки создания враждебного России анклава.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вряд ли Вашингтон разрешит украинцам завершить кризис путём дипломатии, даже если сами украинцы захотят этого.

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