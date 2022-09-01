Полковник США Макгрегор: Вашингтон знает о бесперспективности идеи возврата территории Киевом

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что американские власти знают, что Украина уже не сможет вернуть потерянные территории.

«Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий. Киев не сможет этого сделать, это невозможно... Я уверен, что Байден также осведомлён об этом», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим американский полковник заявил, что российская сторона правильно считает, что США стоят непосредственно за президентом Украины Владимиром Зеленским и диктуют ему условия, заставляя продолжать сражаться и отказываться от мирного урегулирования конфликта.

По его мнению, вряд ли Вашингтон разрешит украинцам завершить кризис путём дипломатии, даже если сами украинцы захотят этого.

Ранее Макгрегор заявил, что американские спецслужбы знают об обречённости Украины в связи с тем, что украинская армия полностью обескровлена.