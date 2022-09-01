Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие указы на сайте главы государства.

«Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 г. №167/2020 «О делегации Украины для участия в трёхсторонней контактной группе», — говорится в документе.

Документ вступает в силу со дня публикации.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вряд ли Вашингтон разрешит украинцам завершить кризис путём дипломатии, даже если сами украинцы захотят этого.