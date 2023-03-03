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Посол Келин заявил, что КНР не поставляет в Россию вооружение

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Китай не поставляет в Россию вооружение.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам дипломата, у России достаточно своих вооружений.

«Наш потенциал в этом смысле огромен», — сказал Келин.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.

Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.

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