Посол Келин заявил, что КНР не поставляет в Россию вооружение
Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera.
По словам дипломата, у России достаточно своих вооружений.
«Наш потенциал в этом смысле огромен», — сказал Келин.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила главе МИД КНР Цинь Гану о недопустимости поставок оружия России.
Также сообщалось, что США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР.
Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.