Бербок заявила главе МИД КНР о недопустимости поставок оружия России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в ходе встречи со своим китайским коллегой Цинь Ганом о недопустимости поставок оружия России.

Об этом пишет ТАСС.

«В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН перед Китаем стоит задача отстаивать мир во всём мире и не поддерживать агрессивную войну, нарушающую международное право», — заявила она.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что, по его данным, Китай рассматривает возможность поставки России 100 беспилотников.

По его словам, Пекин может поставить Москве и другое летальное оружие.