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Советник Зеленского Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России

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Украине придётся агрессивно отвечать Китаю или другим странам, которые будут поставлять России оружие. Об этом заявил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Советник Зеленского Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Если какая-то страна, безотносительно к Китаю, начинает передавать России технику, значит, надо тогда как-то агрессивно на это реагировать», — сказал он в интервью украинскому каналу «Дом».

Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее заявил, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России.

Вместе с этим он добавил, что США не обнаружили доказательств таких поставок.

Как подчеркнули в Кремле, в Китае уже опровергли информацию о подобных поставках.

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