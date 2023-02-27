Советник Зеленского Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России
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«Если какая-то страна, безотносительно к Китаю, начинает передавать России технику, значит, надо тогда как-то агрессивно на это реагировать», — сказал он в интервью украинскому каналу «Дом».
Глава ЦРУ США Уильям Бёрнс ранее заявил, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России.
Вместе с этим он добавил, что США не обнаружили доказательств таких поставок.
Как подчеркнули в Кремле, в Китае уже опровергли информацию о подобных поставках.