Песков: Китай уже опроверг сообщения о поставках военной техники в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники. Он подчеркнул, что в Китае эту информацию уже опровергли.

«Нет, я не вижу необходимости это комментировать, вся эта информация была опровергнута с китайской стороны уже», — сказал Песков.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что, по его данным, Китай рассматривает возможность поставки России 100 беспилотников.

По его словам, Пекин может поставить Москве и другое летальное оружие.

28 февраля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выразил протест США из-за санкций в отношении китайских компаний «за связи с Россией».

Она добавила, что действия США не основаны на международном праве, являются незаконными односторонними санкциями, наносящими серьёзный ущерб интересам Китая.