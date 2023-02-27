Узнать больше

Песков: Китай уже опроверг сообщения о поставках военной техники в Россию

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла комментировать сообщения об обсуждении поставок Пекином военной техники. Он подчеркнул, что в Китае эту информацию уже опровергли.
Песков: Китай уже опроверг сообщения о поставках военной техники в Россию
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Нет, я не вижу необходимости это комментировать, вся эта информация была опровергнута с китайской стороны уже», — сказал Песков.

Ранее глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что, по его данным, Китай рассматривает возможность поставки России 100 беспилотников.

По его словам, Пекин может поставить Москве и другое летальное оружие.

28 февраля официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай выразил протест США из-за санкций в отношении китайских компаний «за связи с Россией».

Она добавила, что действия США не основаны на международном праве, являются незаконными односторонними санкциями, наносящими серьёзный ущерб интересам Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить