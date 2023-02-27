МИД Китая выразил протест США из-за санкций в отношении китайских компаний из-за России

Китай выразил протест США из-за санкций в отношении китайских компаний «за связи с Россией».

«Китайская сторона выражает сильное недовольство и решительный протест, уже сделала США строгое представление», — заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она добавила, что действия США не основаны на международном праве, являются незаконными односторонними санкциями, наносящими серьёзный ущерб интересам Китая.

«Мы будем принимать решительные контрмеры в ответ на ошибочные санкции США против китайских компаний», — цитирует её РИА Новости.

Ранее посол КНР в ЕС Фу Цун заявил, что если Запад поставил себе цель одолеть Россию, то это приведёт к жестокой и затяжной войне.

Он отметил, что такие тезисы, как «Россия скатится до уровня второсортной страны», являются опасными и исключают возможность переговоров. Дипломат подчеркнул, что это может привести к большей эскалации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине.