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Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине

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НАТО не доверяет Китаю, так как в Пекине не осудили спецоперацию на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Что касается предложенных Китаем принципов (мирного плана урегулирования конфликта на Украине. — RT) — прежде всего, к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», — цитирует его ТАСС.

24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.

План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.

Китай также поинтересовался у Европейского союза, почему Пекин не может поставлять российской стороне вооружение, если ЕС снабжает им ВСУ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ситуации с аэростатом Китаю «спокойной жизни не будет».

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