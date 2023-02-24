Столтенберг заявил, что не доверяет Китаю, так как Пекин не осудил спецоперацию на Украине
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«Что касается предложенных Китаем принципов (мирного плана урегулирования конфликта на Украине. — RT) — прежде всего, к Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», — цитирует его ТАСС.
24 февраля МИД КНР опубликовал предложения по урегулированию ситуации на Украине.
План состоит из 12 пунктов. В нём содержится призыв к началу мирных переговоров и прекращению огня. Также китайская сторона выступает против односторонних санкций, которые создают лишь новые проблемы.
Китай также поинтересовался у Европейского союза, почему Пекин не может поставлять российской стороне вооружение, если ЕС снабжает им ВСУ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после ситуации с аэростатом Китаю «спокойной жизни не будет».