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Лукашенко заявил, что после ситуации с аэростатом Китаю «спокойной жизни не будет»

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Китаю спокойной жизни не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя недавний визит американского коллеги Джо Байдена в Киев.
Лукашенко заявил, что после ситуации с аэростатом Китаю «спокойной жизни не будет»
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире. Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник США — это Китай. Американцы этого и не скрывают. Печально, что они снизошли даже до мелочи», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Вашингтон устроил классическое американское шоу, нагнетая атмосферу в обществе, чтобы граждане США видели исходящую «опасность» от китайского аэростата.

«И когда 300 млн человек, американцев, были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы предстоят. Показать свой героизм. Правда, потом все люди разобрались, что это был просто недружественный шаг», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США.

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро Ван И изложил позицию Пекина по инциденту с китайским аэростатом и потребовал от Вашингтона устранить вред, нанесённый двусторонним отношениям в результате злоупотребления силой.

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