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Китай призвал США устранить вред, нанесённый отношениям двух стран в ситуации с аэростатом

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И изложил позицию Пекина по инциденту с китайским аэростатом и потребовал от Вашингтона устранить вред, нанесённый двусторонним отношениям в результате злоупотребления силой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

«Ван И выразил твёрдую и справедливую позицию Китая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава китайского МИД потребовал от Вашингтона трезво оценить и устранить вред, нанесённый китайско-американским отношениям.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США.

Также сообщалось, что власти США заподозрили Китай в «нелетальной» военной помощи России на Украине.

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