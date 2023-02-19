Китай призвал США устранить вред, нанесённый отношениям двух стран в ситуации с аэростатом
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.
«Ван И выразил твёрдую и справедливую позицию Китая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава китайского МИД потребовал от Вашингтона трезво оценить и устранить вред, нанесённый китайско-американским отношениям.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США.
Также сообщалось, что власти США заподозрили Китай в «нелетальной» военной помощи России на Украине.