Блинкен утверждает, что Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом
Об этом сообщает телеканал NBC.
«Извинений не было», — сказал Блинкен.
При этом он отметил, что в разговоре с китайским коллегой он чётко и прямо заявил о нарушении Китаем суверенитета США.
«Я сказал ему, что это неприемлемо и больше никогда не должно повториться», — добавил госсекретарь США.
Ранее в Пентагоне объявили о завершении поисков фрагментов китайского аэростата.
Также сообщалось, что Энтони Блинкен предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет помощь России в конфликте на Украине.