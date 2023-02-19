Блинкен утверждает, что Ван И не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро Ван И во время их встречи в Мюнхене не приносил извинений за инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США.

Об этом сообщает телеканал NBC.

«Извинений не было», — сказал Блинкен.

При этом он отметил, что в разговоре с китайским коллегой он чётко и прямо заявил о нарушении Китаем суверенитета США.

«Я сказал ему, что это неприемлемо и больше никогда не должно повториться», — добавил госсекретарь США.

Ранее в Пентагоне объявили о завершении поисков фрагментов китайского аэростата.

Также сообщалось, что Энтони Блинкен предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет помощь России в конфликте на Украине.