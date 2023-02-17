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В Пентагоне объявили о завершении поисков фрагментов китайского аэростата

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Американские военные завершили поиск и сбор фрагментов сбитого китайского аэростата над Атлантикой.
В Пентагоне объявили о завершении поисков фрагментов китайского аэростата
  • Gettyimages.ru

«Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины, после того как средства ВМС США... успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного воздушного шара КНР», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Американские корабли ВМС и береговой охраны покинули зону поисков, ограничения на полёты и судоходство в регионе сняты.

Американский лидер Джо Байден ранее поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.

Он также заявил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.

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