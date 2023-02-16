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Президент США поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов

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Американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.
Президент США поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов
  • AP
  • © Chad Fish

«Я поручил команде разработать правила ответа на неизвестные объекты в дальнейшем», — цитирует его РИА Новости.

Байден отметил, что в случае угрозы США будут и дальше сбивать воздушные объекты. По словам американского лидера, правила будут уточняться по мере развития ситуации.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.

Байден сообщил о намерении побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.

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