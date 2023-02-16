Президент США поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов

Американский лидер Джо Байден поручил разработать правила ответа на обнаружение воздушных объектов.

«Я поручил команде разработать правила ответа на неизвестные объекты в дальнейшем», — цитирует его РИА Новости.

Байден отметил, что в случае угрозы США будут и дальше сбивать воздушные объекты. По словам американского лидера, правила будут уточняться по мере развития ситуации.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.

Байден сообщил о намерении побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.