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Байден заявил о намерении побеседовать с главой КНР

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Президент США Джо Байден сообщил о намерении побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.
Байден заявил о намерении побеседовать с главой КНР
  • AP
  • © Evan Vucci

«Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь добраться до сути случившегося», — цитирует его РИА Новости.

Американский лидер отметил, что дипломаты с обеих сторон продолжат взаимодействие.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.

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