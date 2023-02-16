Байден заявил о намерении побеседовать с главой КНР

Президент США Джо Байден сообщил о намерении побеседовать с главой КНР Си Цзиньпином.

«Я ожидаю разговора с президентом Си, надеюсь добраться до сути случившегося», — цитирует его РИА Новости.

Американский лидер отметил, что дипломаты с обеих сторон продолжат взаимодействие.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.