Байден заявил, что не намерен извиняться за своё решение сбить китайский аэростат

Президент США Джо Байден заявил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.

По его словам, Вашингтон хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином.

«Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.