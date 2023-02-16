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Байден заявил, что не намерен извиняться за своё решение сбить китайский аэростат

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Президент США Джо Байден заявил, что не намерен приносить извинения Китаю за своё решение сбить китайский аэростат.
Байден заявил, что не намерен извиняться за своё решение сбить китайский аэростат
  • AP
  • © Evan Vucci

По его словам, Вашингтон хочет соперничать, но не конфликтовать с Пекином.

«Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении шести юридических лиц Китая, которые, по мнению американских властей, способствуют развитию аэрокосмической отрасли страны, включая создание аэростатов.

В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты допускают пересмотр своей стратегии в отношении Китая по мере изучения новых данных об активности китайских аэростатов.

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