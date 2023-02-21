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Боррель: Ван И спросил, почему нельзя вооружать Россию при поставках оружия Украине из ЕС

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Китай поинтересовался у Евросоюза, почему Пекин не должен поставлять российской стороне оружие, если ЕС снабжает им Украину.
Боррель: Ван И спросил, почему нельзя вооружать Россию при поставках оружия Украине из ЕС
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, описывая свою встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

«У нас состоялся откровенный разговор в Мюнхене», — цитирует еврочиновника ТАСС.

По словам Борреля, Ван И поинтересовался у него, почему его беспокоит тема поставок вооружений России.

«Кстати, он спросил: «Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даёшь оружие Украине?» Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несёт нам война на Украине», — сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России.

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