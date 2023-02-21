Столтенберг: НАТО обеспокоено возможностью поставок Китаем оружия России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России.

«Мы также всё более обеспокоены тем, что Китай может планировать предоставление летальной военной помощи России», — сказал он по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по безопасности Жозепом Боррелем. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации на Украине.