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Столтенберг: НАТО обеспокоено возможностью поставок Китаем оружия России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России.
Столтенберг: НАТО обеспокоено возможностью поставок Китаем оружия России
  • Gettyimages.ru

«Мы также всё более обеспокоены тем, что Китай может планировать предоставление летальной военной помощи России», — сказал он по итогам переговоров в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по безопасности Жозепом Боррелем. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон обеспокоен улучшением отношений между Китаем и Россией после начала спецоперации на Украине.

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