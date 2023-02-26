ЦРУ: США убеждены, что КНР рассматривает возможность поставок вооружений России

США уверены в том, что руководство КНР рассматривает возможность поставок вооружений России, сообщает глава ЦРУ США Уильям Бернс.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал в интервью телекомпании CBS.

«Мы уверены в том, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления военной техники», — сказал Бернс.

При этом, по его словам, США не обнаружили доказательств поставок Китаем военной техники в Россию.

Несмотря на это, как отметил Бернс, американские власти посчитали важным чётко донести до руководства КНР, какие у этого будут последствия.

Ранее WSJ и CNN сообщили о подготовке Китая к поставкам России дронов и артиллерии.

При этом президент США Джо Байден заявил, что не ожидает, что Китай будет предоставлять России значительную военную помощь для ведения специальной военной операции на Украине.