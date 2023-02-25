WSJ и CNN сообщили о подготовке Китая к поставкам России дронов и артиллерии

Американские СМИ сообщили о подготовке Китая к возможным поставкам в Россию беспилотников и артиллерии.

Так, The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США сообщает, что в Китае рассматривают возможность поставки в Россию дронов и артиллерии. При этом уточняется, что передачи оружия ещё не было.

Эту информацию подтверждают и источники CNN, ознакомленные с данными американской разведки. Также сообщается, что в Пекине пока не приняли окончательного решения о возможных поставках, но переговоры с Москвой ведутся.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не обнаружили доказательств поставок Китаем вооружений России для СВО.

Евросоюз также не располагает доказательствами того, что Китай предоставляет России военную помощь.

Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя свою встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, Китай поинтересовался у Европейского союза, почему Пекин не может поставлять российской стороне вооружение, если ЕС снабжает им Вооружённые силы Украины.