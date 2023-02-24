В ЕК заявили, что у Евросоюза нет доказательств предоставления Китаем оружия России

Евросоюз не располагает доказательствами того, что Китай предоставляет России военную помощь.

Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.

«У нас нет чётких доказательств предоставления Китаем систем летального оружия России», — цитирует её ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России.

Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя свою встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, Китай поинтересовался у Европейского союза, почему Пекин не может поставлять российской стороне вооружение, если ЕС снабжает им Вооружённые силы Украины.