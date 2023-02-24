В ЕК заявили, что у Евросоюза нет доказательств предоставления Китаем оружия России
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Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.
«У нас нет чётких доказательств предоставления Китаем систем летального оружия России», — цитирует её ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен возможностью поставок Китаем оружия России.
Как рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя свою встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, Китай поинтересовался у Европейского союза, почему Пекин не может поставлять российской стороне вооружение, если ЕС снабжает им Вооружённые силы Украины.