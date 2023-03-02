Reuters: США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц и другие источники.
«США уведомляют ближайших союзников о возможности введения новых санкций против Китая, если Пекин окажет военную поддержку России в её войне на Украине», — говорится в статье.
О каких именно возможных санкциях может идти речь, пока не сообщается.
При этом отмечается, что консультации ещё находятся на предварительной стадии и ведутся в первую очередь со странами G7.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на G20.
Также советник офиса украинского президента Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.