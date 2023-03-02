Reuters: США пытаются выяснить, готовы ли их союзники ввести санкции в отношении КНР

США пытаются выяснить, насколько их союзники готовы ввести санкции в отношении Китая, если он окажет помощь России в связи со спецоперацией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц и другие источники.

«США уведомляют ближайших союзников о возможности введения новых санкций против Китая, если Пекин окажет военную поддержку России в её войне на Украине», — говорится в статье.

О каких именно возможных санкциях может идти речь, пока не сообщается.

При этом отмечается, что консультации ещё находятся на предварительной стадии и ведутся в первую очередь со странами G7.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что не планирует встречаться с лидерами МИД России и КНР на G20.

Также советник офиса украинского президента Михаил Подоляк пригрозил Китаю агрессивной реакцией в случае помощи России.