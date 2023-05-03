Игра втёмную: Белый дом не обсуждал с Киевом «утечку» секретных данных Пентагона и разведки США

Представители Белого дома и Пентагона не обсуждали с Киевом утечку секретных документов о ситуации на Украине, заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что эта ситуация невыгодна как для Украины, так и для репутации США. При этом американские СМИ уверяют, что теперь киевские власти скрывают от западных союзников детали своего планируемого контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку информации. Эксперты отмечают, что Вашингтон не видит в Украине равноправного партнёра, которого нужно посвящать в проблемы нацбезопасности. В свою очередь, Киев пытается манипулировать Белым домом и преследует цели, отличные от американских, подчёркивают аналитики.

Белый дом не обсуждал с Киевом крупную утечку секретных данных американской разведки и Пентагона. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post, он узнал об этом из СМИ.

«Я не получал заранее информации ни от Белого дома, ни от Пентагона. У нас этой информации не было. У меня лично её не было. Это определённо скверная история», — приводит издание слова Зеленского.

Он добавил, что эта ситуация негативно сказывается на репутации Вашингтона.

«Для нас она невыгодна. Она не идёт на пользу репутации Белого дома и, как я считаю, не на пользу репутации Соединённых Штатов», — сказал Зеленский.

При этом он отказался подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в обнародованных материалах, заявив, что это означало бы признание их подлинности.

Секретный план

Напомним, что ранее в сети были опубликованы якобы засекреченные документы Пентагона и разведки США, в которых среди прочего содержится информация о ходе боевых действий на Украине. Точное число материалов, оказавшихся в открытом доступе, неизвестно. При этом были опубликованы не сами документы, а их фотографии.

В них содержались данные об уязвимости системы ПВО Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ, потерях украинских военных, оценка США длительности военного конфликта между Киевом и Москвой и другая информация.

Пентагон

Gettyimages.ru

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Подозреваемый в утечке данных — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра — был задержан ФБР 13 апреля. Ему предъявили обвинения по двум статьям закона о шпионаже: о получении и передаче информации о национальной обороне и получении секретных документов.

Несмотря на то что в Киеве заявили, что утечка не повлияет на отношения с США, теперь украинская сторона держит в секрете от западных союзников детали своего планируемого контрнаступления. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Европе, Пентагоне и Киеве.

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Так, украинский чиновник сообщил изданию, что «в стране с планом знакомы лишь несколько человек».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби утверждает, что Вашингтон и Киев продолжают обмениваться данными, а украинцы «не обязаны уведомлять или информировать США заблаговременно».

«Мы сосредоточены не на том, получим ли мы какое-либо заблаговременное сообщение. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить им всё необходимое к моменту, когда они будут готовы наступать», — сказал представитель Белого дома.

Однако источники Politico в администрации Байдена утверждают, что на деле Киев не предоставляет Белому дому полную картину и не делится всей информацией о происходящем на Украине.

«На информацию они скупы с самого начала», — пояснил один из чиновников администрации.

Театр абсурда

Заявления Зеленского о недовольстве Киева ситуацией с утечкой информации Пентагона парадоксальны, так как украинская сторона является подчинённой в отношениях с Вашингтоном и он не обязан информировать её о положении дел в нацбезопасности США, отметил в разговоре с RT военный политолог Иван Коновалов.

«Представители Белого дома — кураторы, а Зеленский — их подчинённый. То, что делают кураторы в своей компетенции, подчинённого не касается. Ни офис президента, ни другие спецслужбы Украины не посвящены в планы служб США и американского руководства. Никто не планировал обсуждать это с Киевом, так как администрация США использует режим Зеленского вслепую, когда и как ей нужно», — подчеркнул эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и военный обозреватель Александр Хроленко. В комментарии RT он отметил, что Вашингтон не считает себя обязанным информировать Киев о своих внутренних делах и проблемах.

«Хозяева не обсуждают какие-либо вопросы, касающиеся их самих, со своими марионетками. Между Вашингтоном и Киевом нет отношений равноправных партнёров. Если у Вашингтона есть какие-то проблемы, это не повод обсуждать их с вассалами, зависимыми мелкими политиками и марионеточными руководителями. Это отношения раба и рабовладельца», — пояснил он.

Военнослужащие ВСУ

AP

© Libkos

Комментируя сообщения издания Politico, что теперь Киев не доверяет союзникам и утаивает от них свои планы, Иван Коновалов отметил, что невозможно утратить доверие, которого не было между сторонами с самого начала.

«Есть кураторы, которые указывают Киеву, что делать, — доверие здесь ни при чём. Когда Киев выполняет те задачи, которые от него требуют, то между ними полное согласие. Как только Киев пытается вести себя самостоятельно, а тем более хамить, как это часто бывает с Зеленским и его окружением, тогда доверие утрачивается. Есть приказ от Запада, и Киев обязан его выполнять», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, попытки украинской стороны скрыть свои планы от США говорят о том, что военные цели Киева и Вашингтона явно расходятся, считает Коновалов.

«Киев ещё пытается «играть» с направлением удара и оттягивает выполнение задачи, в которой заинтересован Запад. Ситуация повисла в воздухе. Киев пытается вести свою игру. Никто не знает чёткого плана наступления, потому что он до конца не сформирован. Ещё пока неизвестно, будет ли оно вообще, потому что складывается впечатление, что Киев прилагает все усилия, чтобы его не было», — рассказал военный политолог.

В свою очередь, Александр Хроленко считает, что сообщения западных СМИ об ожидаемом контрнаступлении ВСУ, его различных планах и о том, что их окружает, следует оценивать скептически.

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«Создаётся впечатление, что такое количество информации специально выносится в открытый доступ, чтобы маскировать реальные цели или их отсутствие. Киевский режим, очевидно, уверен в том, что победы можно одерживать методом психологических диверсий и информационной войны. Однако разговоров о наступлении слишком много даже для попытки отвлечь внимание», — считает военный обозреватель.

В то же время, невзирая на позицию Киева и его степень готовности к каким-либо действиям на поле боя, США активно анонсируют скорое наступление ВСУ, добавил Хроленко.

«Госсекретарь Блинкен постоянно на разных площадках говорит, что скоро армия Украины выступит. Это выглядит как вербальный пинок хозяина своему холопу, который засиделся, а пора бы уже суетиться и отрабатывать хозяйские деньги. Всё это похоже на театр абсурда», — рассказал эксперт.

Ситуация с утечками лишний раз свидетельствует о том, что Вашингтон в отношениях с Киевом преследует исключительно собственные цели, подчеркнул Хроленко.

«США используют марионеточную украинскую армию как способ ослабить Россию и ЕС. Видно, чего достигла Европа за год: потеряла сибирский газ, дешёвые сельхозпродукты и удобрения, потеряла стабильность, получила инфляцию, турбулентность военно-политическую и экономическую. Всё это идёт на пользу США, которые теперь поставляют ЕС свой дорогой газ и расширяют военное присутствие в Европе. Цели Вашингтона уже в значительной части достигнуты. А взаимоотношения Киева и Вашингтона — это лимитроф и его хозяин, поэтому не может быть какого-то равноправного взаимодействия», — заключил собеседник RT.