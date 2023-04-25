«Колоссальные риски»: СМИ в США заявили о риске потери Киевом поддержки Запада при провале контрнаступления

Предполагаемое контрнаступление украинских войск сопряжено с колоссальными рисками потери поддержки Киева Западом, если Украина не достигнет значимых результатов, пишет The New York Times. Также об этом написали журналисты Politico, которые отметили, что в случае провала контрнаступления иностранные союзники начнут задаваться вопросом, сколько ещё они смогут выделять помощь Киеву. Между тем эксперты полагают, что подобные материалы появляются в западных СМИ для того, чтобы сформировать общественное мнение в свете предстоящего поражения Украины на поле боя.

Киев может остаться без поддержки Запада в случае провала широко обсуждаемого контрнаступления украинских войск, пишет издание The New York Times.

«Украина готовится к тому, чтобы уже в следующем месяце начать контрнаступление против российских сил, несмотря на колоссальные риски: в отсутствие решительной победы поддержка Украины Западом может ослабнуть», — говорится в материале.

Как полагают американские журналисты, без решительной победы Киев может оказаться под давлением к вступлению в переговоры для окончания или заморозки конфликта.

Между тем авторы NYT придерживаются мнения, что шанс для Украины отлично показать себя в контрнаступлении будет также зависеть от разведки США и НАТО. При этом, пишет издание, «серьёзный успех не гарантирован, и его вероятность отнюдь даже не обязательна».

Публикация аналогичного характера появилась и у издания Politico. Как полагают авторы этого материала, администрация президента США Джо Байдена втайне готовится к возможности того, что, если весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий, критики внутри страны и зарубежные союзники будут утверждать, что США также потерпели неудачу.

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Politico сообщает со ссылкой на американские официальные лица, что в Киеве готовы пересмотреть свои цели и что достижение более скромной цели будет легче преподнести как победу.

Наряду с этим в случае невозможности оправдать ожидания от контрнаступления иностранные союзники начнут задаваться вопросом, сколько ещё они смогут выделять помощь, если победа Киева кажется всё более и более далёкой.

Отметим, что в СМИ в последние месяцы систематически обсуждаются перспективы украинского контрнаступления и его возможные сроки. Одной из центральных тем подобных публикаций стали трудности, которые якобы препятствуют началу действий украинских войск.

Авторы Telegram-канала Военная хроника ранее рассказали, что отказ от контрнаступления в данный момент не рассматривается командованием ВСУ, однако при его подготовке украинские подразделения, а также силы снабжения США и НАТО столкнулись со значительными логистическими проблемами.

В частности, переброска к линии фронта танков, бронетранспортёров, топлива, боеприпасов и накопление человеческих ресурсов идут не так быстро, как это было запланировано изначально. В результате сроки проведения наступления могут быть официально сдвинуты на конец мая — начало июня, а уже одобренный США, НАТО и Генштабом ВСУ план наступления может быть скорректирован.

Впоследствии координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят убедиться в том, что контрнаступление украинских военных будет успешным. По его словам, направление и сроки этих событий будут зависеть от решения Владимира Зеленского.

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Комментируя недавние публикации о вероятности провала контрнаступления, политолог Иван Мезюхо предположил, что такие материалы появляются в западных СМИ для того, чтобы подготовить общественное мнение в свете предстоящего поражения Украины на поле боя.

«Вашингтон как бы предупреждает своё общество, что режим Зеленского неминуемо потерпит крах, и готовит почву для того, чтобы смягчить украинское поражение для электоральных позиций действующего президента США Джо Байдена», — сказал эксперт в беседе с RT.

Отметим, что действующий президент США 25 апреля объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

По словам Мезюхо, военные аналитики Белого дома понимают, что «даже математически Украина не может одержать победу в схватке с Россией». Как полагает эксперт, Вашингтон ставит перед Зеленским цель нанести удар по объектам критической инфраструктуры в России, чтобы после этого начать переговорный процесс с Москвой.

«Сегодня Запад не рассчитывает на то, что Украина одержит победу над Россией. Скорее Вашингтон рассчитывает на то, чтобы затащить Россию в невыгодные для неё переговоры», — отметил политолог.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин придерживается мнения, что предположения о провале предстоящего контрнаступления абсолютно логичны, о них говорят многие специалисты.

Шурыгин отметил, что Запад предоставил Украине все резервы, о которых просил Киев, чтобы украинская сторона в обмен продемонстрировала результат.

В то же время, продолжил эксперт, с сентября Украина не показывает никаких нужных Западу успехов. Если ситуация изменится, полагает Шурыгин, то в восприятии Запада полученная Киевом помощь будет оправдана для выполнения задач, которые ставят США и НАТО.

«Если не получится ничего, то очевидно, что это вбухивание огромных денег в никуда и проще искать компромисс с Россией», — заключил эксперт.