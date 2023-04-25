NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления
«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьёзные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — говорится в материале.
После контрнаступления маловероятным является то, что Запад сможет нарастить военный потенциал Украины.
Авторы статьи отмечают, что у стран Запад нет возможности покрыть нужды Киева до следующего года.
Ранее издание Politico писало, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.
19 апреля российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.