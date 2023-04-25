NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления

В случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте, поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть, пишет газета The New York Times.

«Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьёзные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — говорится в материале.

После контрнаступления маловероятным является то, что Запад сможет нарастить военный потенциал Украины.

Авторы статьи отмечают, что у стран Запад нет возможности покрыть нужды Киева до следующего года.

Ранее издание Politico писало, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

19 апреля российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.