Маск назвал содержательной статью Politico о подготовке США к последствиям неудачи ВСУ

Предприниматель Илон Маск заявил, что статья издания Politico о подготовке США к последствиям провала наступления ВСУ является содержательной.

«Содержательная статья», — приводит РИА Новости слова Маска в Twitter.

Таким образом миллиардер прокомментировал публикацию предпринимателя Дэвида Сакса, отметившего, что ещё недавно США заявляли о гарантированности победы Украины.

Ранее издание Politico писало, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

19 апреля российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.