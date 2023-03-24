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Медведев: Генштаб России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.
Медведев: Генштаб России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

Об этом он сказал в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

По его словам, всем известно, что в Киеве готовятся к наступательным операциям.

«Наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», — отметил Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.

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