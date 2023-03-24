Медведев: Киев на 100% зависим от военной помощи извне

Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Они бы и нескольких дней без этой помощи не протянули. Это не просто осложняет, они в полной мере, на 100% зависимы от этой помощи», — ответил Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, на вопрос, насколько военная помощь Киеву извне осложняет ход спецоперации.

По его словам, без помощи со стороны НАТО «киевский режим не просуществовал бы и недели».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.

В рамках нового пакета помощи ВСУ передадут снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковое вооружение и ракеты HARM.

Как сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, Вашингтон поставками своих вооружений Киеву провоцирует расширение географии кризиса на Украине.