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Посол России в Вашингтоне Антонов: власти США провоцируют расширение географии кризиса

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Вашингтон поставками своих вооружений Киеву провоцирует расширение географии кризиса на Украине.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи на $350 млн.

По его словам, США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение.

«Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — отметил Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.

В рамках нового пакета помощи ВСУ передадут снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковое вооружение и ракеты HARM.

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