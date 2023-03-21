Посол России в Вашингтоне Антонов: власти США провоцируют расширение географии кризиса

Вашингтон поставками своих вооружений Киеву провоцирует расширение географии кризиса на Украине.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, комментируя очередной пакет военной помощи на $350 млн.

По его словам, США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение.

«Своими шагами администрация лишь подталкивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям», — отметил Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Вашингтоном нового пакета помощи Киеву на $350 млн.

В рамках нового пакета помощи ВСУ передадут снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковое вооружение и ракеты HARM.